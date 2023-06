Els barcelonins “Dorian” actuaran al Liceu el 15 de juny

El grup català Dorian te el proper dijous 15 de juny una cita més amb els seus fans: “Una noche en la vida”, un espectacle únic que donaran al Gran Teatre del Liceu de Barcelona en el marc del Suite Festival. Serà un concert diferent, en el que els Dorian sumaran fins a cinc músics de suport: Cordes, percussió, piano... a més de convidats il.lustres de l'escena musical d'Espanya. Amb una carrera meteòrica, els Dorian revisaran en aquest concert el repertori dels seus sis àlbums d'estudi que han publicat en més de nou països. El grup va sorgir de l'escena underground barcelonina a mitjans de la dècada dels 2000, i des d'aleshores han composat un patromoni musical important que ha superat el pas del temps. Cançons com “cualquier otra parte”, “La tormenta de arena” o “los amigos que perdí” ja formen part de la memòria col.lectiva de fans de dins o fora de Catalunya que no han deixat de recolçar al grup en els seus anys de vida. Les lletres del Marc Gili estan marcades per una voluntat inconformista i una obsessió per l'existencialisme, i amb aquest segell d'identitat ha aconseguit connectar amb la sensibilitat de diferents generacions. Segur que al seu concert al Liceu també sonaran èxits del grup com “El temblor”, “Duele” o “Dos vidas”. Les entrades es posen a la venda el divendres 2 de juny a les 10 del matí al web de Dorian i al del Suite Musica Festival. Cadascuna inclourà una litografia exclusiva, numerada i signada pel grup.