Educació posa en marxa la instal·lació d'aire condicionat en un centenar de centres

Un centenar de centres educatius de Catalunya començaran a instal·lar aires condicionats les properes setmanes per poder fer font a les temperatures altes. De moment es posaran en zones comunes, com ara biblioteques, perquè serveixin de refugi climàtic de tot l'alumnat del centre. L'anunci l'ha fet el conseller Josep Gonzàlez-Cambray . El titular d'Educació ha explicat que es prioritzaran els centres "en funció de zones climàtiques, característiques arquitectòniques o l'antiguitat dels edificis". També tindran en compte "l'alumnat més sensible", i ha posat d'exemple "les llars d'infants i els centres d'educació especial".

Tot plegat després de la gran onada de calor que es va viure el darrer setembre, que en algunes aules del país van fregar els 40 graus.

No arribaran a tots els centres fins d'aquí a cinc anys





Educació, però, admet que els aires condicionats no arribaran a tots els centres que depenen del Departament fins d'aquí a cinc anys. I en el cas de les escoles, que depenen dels ajuntaments, hauran de ser els municipis qui s'encarreguin de climatitzar cada centre.

La conselleria ha presentat el seu pla de xoc per adaptar tots els espais educatius del país al canvi climàtic. Un pla, però, que a curt termini només preveu instal·lar aires a les zones comunes de 100 centres del país i enviar 2.500 ventiladors més.

El Departament té uns 800 edificis de la seva titularitat. Són sobretot instituts de secundària, centres d'educació especial i algunes llars d'infants. Actualment, només 250 tenen aire en algun espai i l'objectiu és que el 2028 arribin a tots. Uns aires, però, que no seran per a totes les aules sinó únicament en sales comunes com, biblioteques, menjadors o sales polivalents amb l'objectiu que els alumnes s'hi puguin refrescar periòdicament.

El cas de les escoles d'infantil i primària, Educació diu que són els ajuntaments els que s'han d'encarregar de la instal·lació dels aires. I descarta, per ara, impulsar ajuts per als municipis amb menys recursos. Sí que els enviarà, 2.500 ventiladors més en les pròximes setmanes.

El pla de xoc també preveu posar en marxa un sistema que alertarà els centres quan arribi un episodi de calor amb tres dies d'antelació. L'objectiu és que tinguin més marge per prendre mesures com ara flexibilitzar les classes lectives o programar activitats més refrescants.