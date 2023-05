Diana Navarro: "La copla nunca pasará de moda"

Tiene una voz maravillosa, canta como los ángeles, y hoy ha querido pasar por los micrófonos de “La Linterna”. Hablamos de Diana Navarro, una artista más que consagrada con una voz excepcional: “Me siento muy feliz por el don que tengo, intento trabajarlo mucho para ofrecer lo mejor de mi al público, porque ser artista es una gran responsabilidad, y que me digan estas cosas me hace muy feliz, por que yo ya de pequeñita tenía claro que quería ser cantante, era una niña repelente que siempre contestaba lo mismo. Y por aquella época tenía una voz muy aguada... han pasado 18 años desde que empezó mi carrer musical, y si me preguntas en qué he cambiado... pues las arrugas, sin duda, pero también un poco en la inocencia que vas perdiendo, aunque siga creyendo en el ser humano, pero en esta carrera te encuentras gente complicada. Y de hecho son 18 años desde que empecé a ser conocida, pero llevo 28 años trabajando en esto, aunque quiero seguir siendo la misma niña que quería dedicarse a la música”. Concha Piquer, Marifé de Triana, Rocío Jurado... son sin duda algunas de las influencias de Diana Navarro, y ella misma las define como “Son tres reinas maravillosas, tres constalaciones que me guían en la música coplera, me apasionan, y las estudio. La copla nunca dejó de estar de moda, pero hoy es un género que se sigue redescubriendo. No me gusta que se asocie la copla a un régimen, a una ideología política, porque yo creo que es todo lo contrario, la copla es la memoria sonora de nuestros mayores, es cultura de nuestro país, y que los jóvenes la redescubran hace que parezca que vuelve a estar de moda, pero yo creo que nunca se ha ido”