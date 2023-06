Alejandro Fernández actuarà a Barcelona el 27 de juny

Echábamos de menos a Alejandro Fernández, que no visita nuestro país en concierto desde 2018. Pero esta ausencia llega a su fin, porque el cantant mexicano presentará su gira "Amor y Patria" el próximo 27 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco del Banco Mediolanum Festival Mil.leni. Es una gira en la que el cantante está celebrando el amor que siente porla música, su familia y su patria, interpretando todos sus grandes éxitos. Precisament el pasado 18 de mayo Alejandro Fernández lanzó su nuevo sencillo "No es que me quiera ir", una balada ranchera que tiene sabor a dolor y tequila, realizada bajo el tradicional sonido del mariachi, pero con la inclusión del acordeón. El cantante es todo un fenómeno mundial, ha vendido más de 35 millones de discos y ha ganado innumerables premios, entre ellos dos Grammy Latinos, una estrella en el Hollywood Walk of Fame y recientemente ha recibido "GAviotas de plata y oro" por su exitosa participación en el Festival de Viña del Mar. Ha sido número uno en la mayoría de países de Latinoamérica, Estados Unidos y por supuesto España.Sus colaboraciones tambén se cuentan por docenas, y es que Alejandro ha cantado y colaborado con artistas de renombre internacional como Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart y muchos otros. Conocido también por su implicación en causas sociales, en 2020 lanzó,junto a otros artistas, "Vota por nosotros", el mismo año en que dedicó su Latin GRammy a las víctimas de los huracanes del sur de México y donó 1.000.000 de pesos a la Cruz Roja. Pots trobar més informació al instragram del Festival: @Festival_Millenni