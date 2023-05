Agroseguro preveu indemnitzacions "rècord" de 43 milions a Catalunya per la sequera

Agroseguro ha iniciat el peritatge de les pèrdues dels cereals d’hivern de secà al pla de Lleida, en una campanya que serà catastròfica a causa de la sequera. L’entitat estima que les indemnitzacions que haurà d’abonar s’acostaran als 25 milions d’euros per les 60.000 hectàrees que estan assegurades a la província. En principi, la quantitat que rebrà cada productor hauria de permetre-li cobrir totes les despeses i obtenir un petit benefici perquè, juntament amb els ajuts procedents de la PAC, no es vegi obligat a abandonar l’agricultura.

Els seus ingressos seran en tot cas notablement menors als que hauria aconseguit en una campanya normal i també cal tenir en compte que un 20% de les hectàrees dedicades al cereal d’hivern de secà no estan assegurades, per la qual cosa els seus titulars patiran greus pèrdues, ja que els ingressos seran 0 mentre els costos s’han disparat i només disposaran de l’ajuda comunitària. Així doncs, la renda agrària vinculada als cereals d’hivern caurà en picat, amb la consegüent minva de l’activitat econòmica. A més a més, cal tenir en compte que aquesta situació repercutirà en altres sectors.

Un és el dels ramaders, però les indústries agroalimentàries també es veuran obligades a afrontar més costos per proveir-se dels cereals que es deixaran de produir a Lleida. En suma, un panorama gens encoratjador a l’espera de veure quina és l’afectació definitiva de la sequera en la fruita dolça, l’ametlla, l’oliverar i els cultius herbacis, tant de secà com de regadiu, després del tancament del Canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues. Fins i tot en la hipòtesi més optimista que hi hagi pluges suficients per reobrir aquests canals per al regadiu en les properes setmanes i que també pugui salvar-se la producció de secà, tot fa pensar que les ajudes públiques anunciades fa uns dies pel Govern central s’hauran de reforçar per evitar que el sector agrícola de Lleida rebi un cop molt difícil d’assumir.