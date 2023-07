Swimmy o el nou Airbnb de piscines privades

Ara que ens trobem en plena temporada d’estiu la calor estreny. A aquest fet li hem d’afegir que, fruit de la sequera, més de 200 municipis catalans tenen prohibit omplir les piscines privades. Així doncs, aquesta calor i xafogor intenses són una oportunitat pel sorgiment de negocis com Swimmy, una plataforma que es considera l’Airbnb de les piscines particulars.

Quan trobem les piscines municipals i les platges plenes de gom a gom l’alternativa és llogar piscines privades per hora. Swimmyposa en contacte propietaris amb els usuaris que volen gaudir d’una capbussada o una festa amb opció a refrescar-se a l’aire lliure.

Estefanía Leyva, cap de comunicació de Swimmy, explica a COPE Catalunya i Andorra com funciona aquesta plataforma.

El registre, tant d’usuaris com de propietaris que volen oferir les seves piscines, és senzill. Com a possible llogater de piscines només t’has de fer un perfil, com si anessis a llogar un apartament a una plataforma com Airbnb. El procés només triga uns minuts i és gratuït. Com a propietari, has de pujar les fotos de la infraestructura, posar totes les característiques, els horaris disponibles i el que ofereix el teu espai.

Entre els requisits que demana Swimmy per poder dona d’alta una piscina és que hi hagi un lavabo disponible per als usuaris (ja sigui a dins de la casa, o a fora, a la zona exterior de piscina), i que es paguin, només un cop, 19 euros d’assegurança que es descompten del primer lloguer que es faci efectiu.

Swimmy fa quatre anys que està en marxa a Espanya, però va sorgir dos anys abans, el 2017, a França. Raphaelle de Monteynard, va fundar l’any 2017 la plataforma, que actualment té més de 300.000 usuaris registrats, i al voltant de 8.000 piscines donades d'alta entre França i Espanya. Catalunya és el segon territori amb més piscines privades, després de Madrid.