Informatiu migdia 13-07-2023

Expertos del sector inmobiliario han analizado cómo puede afectar la nueva ley de vivienda en el mercado y alertan que la limitación del precio del alquiler, provoca que muchos propietarios decidan retirar sus pisos del mercado y buscar otras opciones. Dicha ley, que penaliza a propietarios y promotores, provoca que se haga prácticamente imposible conseguir vivienda en Barcelona.

El juicio por el caso del escolta de Puigdemont llega a su fin. Los dos acusados, el ex consejero de Interior, Miquel Buch, y el mosso d'esquadra, Lluís Escolà, han declarado esta mañana en la Audiencia de Barcelona en la vista para determinar si Buch contrató al sargento Escolà como asesor, mientras hacía tareas de protección del ex presidente. En su declaración, el ex consejero ha asegurado que el nombramiento de Escolà no tiene nada que ver con ser el escolta de Puigdemont y Escolà ha confirmado que no hacía tareas de protección del expresidente catalán.

Pequeño respiro para los conductores que se mueven por la ciudad de Barcelona. El nuevo equipo de gobierno ha decidido eliminar, por ahora, el límite de 30 km/h en las escuelas vigilada por radares, mientras no haya ninguna actividad en estos espacios escolares. Durante las noches, los domingos y los días festivos se podrá circular a 50 km/h.