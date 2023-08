Informatiu migdia 11-08

Los trenes de Ferrocarriles de la Generalitat de la S1 (Terrassa) y S2 (Sabadell) no circulan este viernes en el tramo entre Las Tres Torres y Sarriá, el servicio se lleva a cabo con buses especiales.

Una máquina de obras ha descarrilado esta madrugada y se ha tenido que cortar la circulación en este tramo. A causa del accidente, un hombre ha resultado herido e ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona. Ferrocarriles prevé que se mantenga el corte en este tramo entre las dos paradas durante todo el día para resolver la avería.

La inflación no da tregua, y sobre todo en la alimentación. El IPC ha subido 4 décimas en julio y en Cataluña se sitúa en el 2,3%. El dato más negativo corresponde a los precios de los alimentos, que suben un 10%, este último año. El azúcar (+45,9%), el aceite (+19,2%), la leche (+18,1%), las patatas (+17%), la carne de cerdo (+14,3%), los huevos (+12,3%), el agua y los refrescos (+10,9%), los cereales (+10,8%), la fruta fresca (+9,3%) y el café (+9,3%). Los helados también han subido un 5%.

Los carburantes sí que han bajado un 15%. Pero la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni la energía, ha escalado un 6,2%.

Posible caso de abuso de la autoridad en Olot, la Dirección General de Policía ha abierto una investigación a raíz de un video, donde se ve un agente de policía propinando una bofetada a un hombre que está gritando por la noche, en una calle de Olot.