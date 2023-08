Vall d’Hebron actualitza el protocol de pèrdua perinatal amb un pla de part adaptat i acompanyament

Se’n parla poc de la mort i encara menys del dol perinatal. Però silenciar-ho no vol dir que no existeixi. El risc de perdre un nadó durant la gestació és de prop del 20%, sobretot abans de les 12 setmanes, més enllà és menys freqüent. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la taxa de mortalitat perinatal a l’Estat és de 4.03 nadons per cada 1.000 nens i nenes nascuts. Això es tradueix en què 1.440 famílies van perdre el seu nadó durant la gestació, el part o els dies posteriors al part, el 2021. Darrere de cada cas hi ha una història. I per acompanyar les persones amb nom i cognoms d’aquestes històries l’Hospital Universitari Vall d’Hebron compta amb un protocol de dol perinatal que ara inclou un pla de part de pèrdua perinatal.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu el període perinatal com el que va des de les 22 setmanes de gestació fins a una setmana després del naixement. Però l’experiència de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron diu que no hi ha una correlació directa entre la intensitat del dol i el temps d’embaràs o el grau de contacte amb el nounat. Per això, el protocol d’atenció a les famílies que pateixen una pèrdua gestacional (abans de les 22 setmanes) o perinatal (a partir de les 22 setmanes d’embaràs) contempla l’acompanyament en totes les etapes. La pèrdua d’un nadó, al ventre matern, durant el part o als pocs dies de néixer, és un cop inesperat contra natura que trunca un projecte vital. “Per als pares, l’embaràs és un fill amb el qual imaginen una vida que de sobte desapareix. Tot el que havien pensat que passaria no hi és, amb l’agreujant que com que no es tenen records visuals ni palpables, aquest nadó no ha existit per a l’entorn. Aquesta pèrdua poc visible fa que el dol sigui poc reconegut i es porti en silenci”, reflexiona La Dra. Fátima Camba,del Servei de Neonatologia.

El protocol de dol perinatal reconeix una experiència que, per la intensitat del seu impacte i complexitat, requereix una atenció especial. Està disponible per a tots els professionals relacionats amb l’atenció a la dona que, en paral·lel, reben una formació que els hi permeti conèixer les característiques d’aquest dol, així com identificar les necessitats, pors i preocupacions per poder oferir una atenció sensible i personalitzada.

“Donar la notícia d’una mort fetal dins l’úter o d’una mort neonatal és una de les situacions més difícils i tristes que hem de gestionar els i les professionals”, assegura la Doctora Camba. Encara que sigui dolorós, s’ha de ser clar, no es pot emprar un llenguatge ambigu. “Tot i que no podem fer res per canviar les coses, intentem que la nostra atenció i les cures siguin properes i de qualitat. I ens preparem perquè la nostra atenció no suposi un estrès afegit”, explica. El paper dels i les professionals té una repercussió en la manera en la qual les famílies afronten la pèrdua.

Un pla de part per identificar les necessitats de cada família

Cada dona i parella té unes necessitats úniques i per identificar-les, Vall d’Hebron compta amb el pla de part de pèrdua perinatal, amb el qual, sense jutjar ni opinar, se’ls hi explica quines opcions tenen.. Es demana permís a la parella per identificar la sala de parts amb la imatge d’una papallona blava, que simbolitza el dol perinatal, perquè tot l’equip de guàrdia sàpiga que el procés que està tenint lloc implica una pèrdua. La mare pot estar acompanyada per qui vulgui. I es promouen accions que generin records, si així es desitja, com bressolar el nadó després del part, o crear memòries tangibles com fotografies, petjades o peces de roba. En cas de fer fotografies, la família pot utilitzar la seva càmera o una càmera instantània de la sala de parts. Els i les professionals fan una caixa de records que s’entrega als pares en aquell moment o passat un temps. “L’experiència ens diu que la majoria vol veure i acomiadar-se del seu nadó, els ajuda a païr el dol” . Es registra a la història clínica aquestes decisions. Si la família està d’acord, es poden fer exàmens per intentar saber la causa de la mort del nadó. "Perdre un fill és el pitjor que et pot passar. Tot i que la societat no fa visibles aquestes pèrdues, el dolor existeix i és impossible silenciar. Crear records, com acaronar-lo, fer fotografies o tenir temps per acomiadar-se, ajuda a fer el dol i a compartir-ho amb l'entorn", expliquen.Amb aquest pla de part de pèrdua perinatal ens centrem en l'autonomia de la dona i la parella, els acompanyem i oferim eines perquè tinguin opcions de decidir com viure el procés de parir i com acomiadar-se del seu nadó", ens explica la Dra. Fàtima Camba, del Servei de Neonatologia.