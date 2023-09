Robat un fiscorn valorat en quatre mil euros “té un alt valor sentimental”

El Mario Membrives és músic de cobla i toca el Fiscorn, un instrument semblant a una trompeta, i el qual van robar en un tren de l'R4 en direcció Sant Vicenç de Calders.

És per això que, per trobar-lo, ha fet una crida a les xarxes socials on ell mateix explica l'important que és per a ell i el valor sentimental tan elevat que té.

Es tracta d'un instrument únic, molt poc comú, ja que hi ha pocs fiscornaires al món, i que està valorat en més de 4.000 euros. Concretament, el seu és un Fiscorn Voigt platejat, que anava dins d'una motxilla negra amb les seves dades personals al lateral.





I una de les coses que encara el fan més especial, és que ell mateix va fer canviar un petit tros de metall que hi havia a la part superior de la campana per una petita marca de metall.

No obstant això, també considera que, les persones que van robar-lo, molt probablement no sabien què hi havia dins d'aquella motxilla i, per això, encara té l'esperança de recuperar-lo.

Un instrument amb el qual ha crescut, amb el que va començar a la música, i pel qual ara, afortunadament no ha hagut de cancel·lar cap actuació, ja que gràcies als seus contactes n'ha pogut tenir un de provisional.

En definitiva, un robatori més, diu, dels que passen dia a dia a les estacions i trens de rodalies.