No es podrà pujar el lloguer més d'un 3%

El govern ha anunciat l'acord de la nova llei d'habitatgeen la qual s'ha anunciat un nou topall en la pujada dels preus dels lloguers, concretament del 3% a partir del gener del 2024 i futures revisions de l'IPC de cara al 2025. Parlem amb el personal shopper i president de l'AEPSI, Iñaki Unsain.



- Ens pots explicar d'una forma pràctica que significa aquesta nova llei?



De forma pràctica és molt senzill, el govern va efectuar una mesura anticrisi amb la invasió d'Ucraïna. Va posar un topall en les renovacions dels preus dels lloguers en el 2%, és a dir, quan el teu inquilí ha passat un any en aquell lloguer i li has de renovar el contracte, l'increment que normalment estava lligat l'IPC, el govern va decidir que no a causa de la gran pujada. Llavors el propietari només podia pujar-li com a màxim un 2%. Aquesta llei per decret la van ampliar fins al desembre 22, ja que no en principi era fins al juny d'aquell any i després la van tornar a ampliar fins al desembre del 2023. La nova llei que estan redactant contempla que el 2024 estigui del 3% i el 2025 anirà en funció de com estigui l'IPC.













- Aquesta nova llei agrada a tothom?



No és una llei nefasta, no només afecta la renovació dels contractes existents sinó que també afecta els nous contractes de lloguer, és a dir, un propietari no podrà incrementar el preu més enllà d'aquest dos o tres per cent respecte a l'anterior contracte que hagi fet. Al cap i a la fi, es tracta d'una llei populista donant solucions ràpides i fàcils a un problema molt complex.