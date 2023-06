Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

Tradicionalment, la reutilització de les aigües residuals depurades s'ha mantingut allunyada de l'àmbit residencial. No obstant això, la sequera i la conseqüent dificultat per mobilitzar els recursos hídrics convencionals fan que les aigües regenerades siguin una opció cada vegada més plausible per minimitzar els efectes d'aquests episodis d'escassetat.

L'aigua regenerada, també coneguda com a aigua reciclada o reutilitzada, exerceix un paper crucial en la gestió sostenible dels recursos hídrics, especialment durant períodes de sequera. La importància d'aquesta aigua radica en la seva capacitat per a proporcionar una font addicional de subministrament d'aigua, reduir la demanda d'aigua dolça i alleujar la pressió sobre els recursos hídrics naturals.

En general, l'aigua regenerada és qualsevol tipus d'aigua que ha estat tractada després del seu ús inicial per a la seva posterior reutilització. Pot provenir de diverses fonts, com a aigua residual tractada, aigua de pluja recol·lectada i tractada, i fins i tot aigua grisa d'activitats domèstiques, com a rentada de mans o dutxes. A través de processos avançats de tractament, s'eliminen els contaminants i els agents patògens, la qual cosa permet que l'aigua regenerada sigui segura i apta per a usos no potables.