Avui, entre d'altres hem tractat els següents temes:

Ahir va ser el dia internacional de les contrasenyes. De vegades se'ns oblida la gran importància que tenen a internet per aquest motiu és molt important que siguin segures. Fa un temps va sortir un rànquing on sortien les contrasenyes més utilitzades en 30 països i la més utilitzada és password o contrasenya, la segona 1, 2, 3, 4, 5, 6 i la tercera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parlem amb el professor especialista en Legal Tech de la Universitat Abat Oliba CEU, Xavier Sallas.



- Fer servir aquestes contrasenyes és posar-ho molt fàcil.



Certament, quan algú posa una contrasenya d'aquesta mena és perquè el que vol protegir no li és gaire rellevant. Quan parlem de targetes de crèdit o protecció de comptes normalment s'esforcen una miqueta més.



- Com haurien de ser les contrasenyes amb la IA?



Justament ara hi ha un moviment que estan promovent els grans operadors tecnològics i es tracta de canviar el sistema de contrasenyes amb elements de control bio tècnic com pot ser la impremta digital, globus ocular o trets facials. És veritat que La intel·ligència artificial cada vegada aconsegueix fer més coses, però també no hem d'oblidar els ordinadors quàntics dels quals no es parla tant, trenquen qualsevol mena de contrasenya. Hauríem de variar el nostre sistema de contrasenya i utilitzar el nostre cos com a contrasenya, abans he dit alguns exemples com el globus ocular o la identificació cel·lular.





14 meses son los que tardaron Laura Cañal y María Rodríguez en llegar a Indonesia desde España con una furgoneta camperizada. Su sueño era recorrer el mundo y hacerlo en avión no era una opción por el miedo a volar de María.

Laura nos explica que se animaron a viajar en furgoneta porque "habíamos visto un blog de unos chicos que habían llegado a Tailandia en coche y vimos que se podía llegar". Con muchas ganas e ilusión empezaron el viaje de 36.000 kilómetros que tuvieron que terminar antes de tiempo debido a la pandemia de la COVID.

Laura y Cristina iniciaron este viaje con dos própositos: "tener esa libertad de elegir dónde querer ir y tener la posibilidad de trabajar en viajes". Y es que durante 14 meses de viaje, no sólo te pueden ayudar los ahorros teniendo en cuenta el alto coste de la gasolina. En ese momento "vimos la necesidad que si queríamos seguir viajando, teníamos que trabajar". Por ese motivo, ambas, decidieron formarse como profesoras de español para poder trabajar de forma online. De esta forma, se mueven con un gasto de 500€ al mes entre las dos.