Cap a on va l'evolució de les contrasenyes?

Ahir va ser el dia internacional de les contrasenyes. De vegades se'ns oblida la gran importància que tenen a internet per aquest motiu és molt important que siguin segures. Fa un temps va sortir un rànquing on sortien les contrasenyes més utilitzades en 30 països i la més utilitzada és password o contrasenya, la segona 1, 2, 3, 4, 5, 6 i la tercera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parlem amb el professor especialista en Legal Tech de la Universitat Abat Oliba CEU, Xavier Sallas.



- Fer servir aquestes contrasenyes és posar-ho molt fàcil.



Certament, quan algú posa una contrasenya d'aquesta mena és perquè el que vol protegir no li és gaire rellevant. Quan parlem de targetes de crèdit o protecció de comptes normalment s'esforcen una miqueta més.



- Com haurien de ser les contrasenyes amb la IA?



Justament ara hi ha un moviment que estan promovent els grans operadors tecnològics i es tracta de canviar el sistema de contrasenyes amb elements de control bio tècnic com pot ser la impremta digital, globus ocular o trets facials. És veritat que La intel·ligència artificial cada vegada aconsegueix fer més coses, però també no hem d'oblidar els ordinadors quàntics dels quals no es parla tant, trenquen qualsevol mena de contrasenya. Hauríem de variar el nostre sistema de contrasenya i utilitzar el nostre cos com a contrasenya, abans he dit alguns exemples com el globus ocular o la identificació cel·lular.



- Quan començarà aquest canvi?



Quan parlem d'identificacions per trets biològics, l'ordinador o la màquina interpreta uns patrons que, al cap i a la fi, torna a tenir una representació amb uns i zeros, la disponibilitat cap al risc, sempre existeix. És molt difícil trobar una gran solució, sempre estem lluitant per posar-ho cada vegada més difícil i que no violenti aquella part de nosaltres que no volem que sigui revelada.