Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Quan es parla de l'Espanya buida, podem detectar zones que estan molt afectades. A Catalunya ens passa el mateix, tenim zones molt poblades, però d'altres llocs que estan desapareixent. Durant la pandèmia es va notar certa tendència a tornar les zones rurals aprofitant el teletreball, però sembla que tot s'ha tornat a paralitzar. Parlem amb el professor de l'UAB i Demògraf del centre d'estudis demogràfics, Joaquim Recaño.



- Per què es buiden els pobles i es concentra tot a les ciutats?



No m'agrada el terme buidada, perquè dona una idea de com si la gent dels pobles haguéssim volgut marxar i molts no volien. Hi ha una idea equivocada quan es pensa que la concentració de població és una cosa dolenta, és el contrari. Si no tinguéssim aquesta concentració de població, no seria de Catalunya que és actualment, és a dir, no hauríem tingut el volum de desenvolupament econòmic que tenim actualment. Distribuir la gent pel territori no és bo per l'economia.





La temporada de cruceros ya ha comenzado y el puerto de Barcelona prevee recibir más cruceros que los anteriores años al igual que Tarragona, que también se parepara para la avalancha de cruceristas. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra, hemos hablado con Daniel Prado, miembro de la Asamblea de barrios por el decrecimiento turístico y de la campaña Stop Creuers, la cual pide que no lleguen cruceros a la costa catalana.

Daniel explica que piden eliminar el tráfico de cruceros porque "se trata de una industria con fuertes impactos ambientales, sociales y climáticos". Actualmente nos encontramos en una crisis climática y, la industria de los cruceros, a parte de perjudicar más el medioambiente, los puertos de Cataluña no puede asumir estos impactos. Daniel confirma que aunque la masa que se mueve en los cruceros no sea mayoritaria, está concentrada en un mismo espacio y que, aunque los barcos pasen pocas horas en el puerto y sea una zona localizada, el impacto sigue siendo muy grande.