La despoblació rural augmenta a Catalunya

Quan es parla de l'Espanya buida, podem detectar zones que estan molt afectades. A Catalunya ens passa el mateix, tenim zones molt poblades, però d'altres llocs que estan desapareixent. Durant la pandèmia es va notar certa tendència a tornar les zones rurals aprofitant el teletreball, però sembla que tot s'ha tornat a paralitzar. Parlem amb el professor de l'UAB i Demògraf del centre d'estudis demogràfics, Joaquim Recaño.



- Per què es buiden els pobles i es concentra tot a les ciutats?



No m'agrada el terme buidada, perquè dona una idea de com si la gent dels pobles haguéssim volgut marxar i molts no volien. Hi ha una idea equivocada quan es pensa que la concentració de població és una cosa dolenta, és el contrari. Si no tinguéssim aquesta concentració de població, no seria de Catalunya que és actualment, és a dir, no hauríem tingut el volum de desenvolupament econòmic que tenim actualment. Distribuir la gent pel territori no és bo per l'economia.



- Ens ha donat un punt de vista totalment diferent.



La concentració de població, és la concentració de talent i economia a escala. Els països que tenen un elevat percentatge de població rural, no són precisament els països més desenvolupats.



- Per què hi ha aquesta sensació negativa sobre la despoblació a zones rurals?



A dins d'Espanya al cas de Catalunya és especial, primer de tot perquè som la regió que va patir la primera despoblació, es va realitzar a mitjans del segle XIX quan es buida una part del Pirineu. No estem parlant d'un procés de fa quatre dies, és un procés que té més de cent setanta anys. Aquesta despoblació inicial ha passat per fases de certa repoblació, certa contenció i de nou perdre població, no es tracta d'un procés continu en el temps sinó que passa per diverses etapes i això molta gent ho desconeix.