Els experts avisen d’un repunt de casos de covid a Catalunya que poden causar símptomes persistents

Els casos de covid a Catalunya s’han mantingut a ratlla tot el 2023 però a inicis d’aquest juliol es va trencar la tendència. La corba ha anat a més i l’inici de les vacances per a molts comença amb el virus circulant més del que els experts voldrien.La darrera setmana s’han comptabilitzat 4.531 casos, un 21 % més que l’anterior. S’acumulen quatre setmanes consecutives de pujada. “Estem en un moment en què tenim protecció immunològica estable o lleugerament minvant i un augment de casos, no és una bona combinació”,Juan Pablo Horcajada, Cap del servei de malalties infecioses del Hospital del Mar

Prudència amb els vulnerables i per evitar la covid persistent

Per això, ara que les mascaretes ja no són obligatòries enlloc, recomana a les persones amb símptomes que extremin la prudència. Per no contagiar persones vulnerables però, també, per evitar casos de covid persistent, que segons alguns estudis afecten entre el 10 i el 30 % de les persones que passen la malaltia. “A la llarga la càrrega gran per al sistema sanitari la generaran les persones que tenen afectacions derivades de la covid que no s’acaben de solucionar, com pèrdues cognitives i motrius o problemes cardiovasculars, que minven la qualitat de vida”, ha explicat Doctor Juan Pablo Horcajada, Cap del servei de malalties infecioses del Hospital del Mar

Recomanen fer més d’un test si es tenen símptomes

El president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, envia un missatge de calma a la ciutadania i ha assegurat que tot i l’increment de casos, la “immensa majoria són lleus”. També aconsella a la població que es faci un test d’antígens davant la sospita de contagi i que els grups de risc consultin amb el metge en cas d’infecció. no podem descartar que es té el virus fent un únic test. Cal repetir-lo, diu, al cap de 48 hores.

En l'última setmana de juliol, es van diagnosticar 4.531 casos de covid a Catalunya, una xifra que no es registrava des de mitjans de desembre.