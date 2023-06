Es disparen els preus de les colònies i casals

És època de casals i colònies, però els preus s'han incrementat a causa de la inflació i moltes famílies no s'ho podran permetre. Parlem amb la mare de família monoparental, Sandra Inserte



- Com estan els preus?



Visc a Mollet i el meu fill va a una escola pública. El casal comença quan acaba el col·legi i l'horari és de 9:00 a 13:00 a 175 euros setmanals, però poques mares treballen en aquest horari, la majoria pleguen a les 15 o 16. Calcula 175 euros per cinc setmanes, serien uns 700 i tants euros i és impossible assumir aquest cost i tampoc hi ha ajudes.



- Com ho fas?

Amb els avis, no tinc un altre remei. També tinc l'inconvenient de ser mare soltera i encara resulta més difícil. Només amb el meu sou no dona per tot, no em vull imaginar que hagués fet sense els meus pares.



- Com et planifiques amb els teus fills?



La meva mare ve a la nit i es queda a dormir fins que el nen s'aixeca i se l'emporta a casa seva perquè a les 8:00 he de ser-hi a Barcelona treballant, no tinc una altra opció.



- Creus que hi ha suficients ajudes per casos com el teu?



No hi ha cap, a més a més, soc mare monoparental i he demanat la beca, però no me la donen perquè tinc un pis amb propietat i un pàrquing.