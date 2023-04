Com s'actua davant la detecció d'un "nen bombolla"?

Si tens nens a casa segur que coneixes la prova del taló, és tracta d'un diagnòstic precoç,es fa entre les primeres 24 i 72 hores de vida, i és clau per oferir un tractament als nens i augmentar la supervivència fins al 95%. Ens dona més detalls la psicòloga de la unitat de patologia infecciosa i immunodeficiència de pediatria de l'VH, Laura López.





- Què és la prova del taló i quants "nens bombolles" poden detectar?



La prova del taló es tracta d'una prova que es realitza quan neixen els nadons i poden detectar algunes malalties en concret, depenent de la comunitat autònoma hi ha més d'un tipus o d'un altre. A Catalunya tenim la sort de poder detectar immunodeficiència combinada greu, és la que es coneix com a nen o nena bombolla. Quan pita la màquina a mesura que els barems diuen que aquell nen o nena té un problema amb les defenses. Aquesta mostra arriba el Clínic on fan la distribució i vall d'Hebron la unitat de sanitat és la responsable d'atendre els nens o nenes que podríem patir aquesta patologia.



- Com s'actua psicològicament amb les famílies?



Et pots imaginar el mal moment que passen aquestes famílies quan se n'assabenten, en aquell moment estan molt vulnerables, a més a més són mares que acaben de donar llum. Quan es confirma que aquell nen o nena ha donat positius en les proves, es realitza una trucada als pares perquè vagin a l'hospital i psicologia es fa càrrec de tots els casos que arriben i més tard es fa un seguiment per acabar de confirmar-ho tot i després tanquem el procés a oncologia.