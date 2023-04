Com afecta la nova llei d'habitatge a les okupacions?

Aquest dijous s'aprova la nova llei d'habitatge on s'obligarà notificar data i hora d'un desnonament. Parlem amb el portaveu de la plataforma Afectats per l'okupació,Ricardo Bravo.



- Aquesta nova llei no beneficia massa els propietaris davant de les possibles ocupacions.



Ni a propietaris ni afectats, volem remarcar que no només els propietaris són els afectats sinó també tots els veïns que estan convivint dia a dia amb màfies organitzades i ocupes què es dediquen al crèdit econòmic dels actius de bancs i fons d'inversió.



- Era una bona oportunitat per reformar el mercat de l'habitatge amb protecció, però fa la sensació que ho dificulten encara més.



A part del tema econòmic que comporta la possible intervenció dels preus dels lloguers (entenem que no poden assolir aquests preus) també podem detectar com no es fa absolutament res per lluitar contra el fenomen de l'ocupació i inquiocupació. A més a més, deterrminats articles arriben a fomentar aquesta ocupació.













- Què podem esperar d'aquesta nova llei quan es posi en marxa?



Creiem que hi haurà un increment exponencial de l'ocupació mafiosa perquè es dona via lliure a un lloguer social a qualsevol persona que ocupi un pis o un actiu que pertanyi a un banc o un fons d'inversió. Tindran l'obligació d'oferir un lloguer social i, per tant, creiem que tots aquells actius que estiguin en venda, en procés de lloguer o buits, seran ocupats. El problema està en el fet que aquesta mena d'okupació és gestionada per màfies ocupes.