Barcelona és la demarcació amb més radars

El radar que més multa a tot el país està a Catalunya, concretament en el punt quilomètric 327, entre el tram d'Ulldecona i Amposta on es realitzen cada dia unes 185 multes. És comprensible l'efecte dissuasiu dels radars per aquelles persones que no són prudents a l'hora de conduir i així evitar possibles accidents, però on es troba la línia que separa el punt de dissuasió i la línia de recaptació, ja que ens trobem amb radars que no tenen cap mena de comprensió. Parlem amb el president de "Automobilistas Europeos Asociados", Mario Arnaldo



- On es troba la línia que separa el punt de dissuasió al de recaptació?



Sempre hem dit que la funció d'un radar és com a element de seguretat en les carreteres, però l'èxit es troba en el fet que cada cop formulin menys denúncies i no al contrari. El que volem és prevenir i evitar la situació de risc, els conductors han de tenir un respecte al límit de velocitat i d'aquesta manera el radar formularà menys denúncies. Desgraciadament, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya no succeeix així, no tenim cap dubte en aquest moment sobre la funció que tenen els radars tant de trànsit com de la DGT i es tracta de recaptar diners.



És una realitat perquè hem realitzat un estudi sobre els radars fixos què més multen arreu del país i ens trobem el radar de Tarragona de l'AP-7 325 amb 67582 denúncies i, en segon lloc, es troba en un altre tram del'AP-7 en el quilòmetre 478 a la Comunitat Valenciana amb 60.000 denúncies. Si realment es vol complir la funció de dissuasió, el que s'hauria de fer en aquell moment que es produeix la infracció, és aturar al conductor, però cada vegada s'utilitzen més sistemes automatitzats on no hi ha la presència dels cossos de seguretat policial i, per tant, la podríem definir com una caixa registradora que està funcionat 24 hores captant infraccions de vehicles i no de conductors infractors. Sí tot això no s'atura en aquell moment, aquesta funció d'amonestació es perd i dona lloc a què Catalunya es converteixi en un dels llocs on més infraccions es detecten.