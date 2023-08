Assegurança obligatòria per a gossos. Què has de saber?

A partir del 29 de setembre 2023, l'assegurança obligatòria per a gossos a Espanya que promou la Nova Llei de Benestar Animal entrarà en vigor, i com amb tota nova normativa, sorgeixen dubtes.

Més enllà que començarà a ser obligatori en tota Espanya, has de saber que si la teva residència està a Madrid o el País Basc per la legislació respectiva de cada Comunitat Autònoma, ja estàs obligat a contractar una pòlissa.

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AMB L'ADVOCADA RAQUEL LAGUNA)

Què cobreix l'assegurança de responsabilitat civil per a gossos a Espanya?

El primer que has de saber és que una assegurança de responsabilitat civil NO és una assegurança veterinària per a gossos.

La principal fi, igual que quan contractes la pòlissa de l'assegurança del cotxe, és “estalviar-te” moments incòmodes i problemes financers quan es produeix un sinistre.

Contractar una assegurança de responsabilitat civil per a gossos implica cobrir despeses que pot ocasionar el teu gos per danys materials a la propietat d'uns altres i lesions corporals a persones o altres animals.

Aquells tutors que han adoptat un gos PPP (gos potencialment perillós) ja estan obligats a comptar amb aquesta mena d'assegurances perquè així ho estableix el Reial decret 287/2002.

Amb la Nova Llei de Benestar Animal a Espanya, aquesta assegurança obligatòria per a gossos entrarà en vigor independentment de l'edat, raça, o naturalesa de l'animal.

Per aquesta raó, el preu de l'assegurança obligatòria per a gossos *ppp és més elevat. Pot arribar a rondar els 150 euros per any.





Quant costa l'assegurança obligatòria per a gossos amb la Nova llei?

L'assegurança obligatòria de responsabilitat civil per a gossos té un cost anual mitjana de 30/60 euros.

Per descomptat, existeixen altres factors que influeixen en què el preu de l'assegurança per al teu gos sigui més o menys econòmic.

-Companyia Asseguradora. (algunes ofereixen assegurança veterinària també)

-Raça. (els PPP solen ser més cars)

-Grandària.





Multa per no tenir l'assegurança obligatòria per a gossos a Espanya

La Nova Llei de Benestar Animal a Espanya especifica 3 tipus d'infraccions. Lleus, greus i molt greus. Si tu passeges amb el teu gos SENSE microxip, et pots menjar una multa d'entre 10.001 i 50.000 euros.

Pel que imagina't el que podries arribar a pagar si no tens contractat l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. De fet, per a poder comptar amb aquest, la Companyia Asseguradora et demanarà el número de microxip a fi de crear la corresponent pòlissa.

Val aclarir que cada comunitat té una legislació diferent pel que fa a la identificació de les mascotes.

En general, si no disposen de microxip, les multes poden oscil·lar entre els 500 i 6.000 euros.





Altres sancions que entran en vigor o s'actualitzen

Unes multes que augmenten en quantitat en funció de certes normatives municipals.

-Per no recollir excrements fins a 3.000 €

-Deixar gossos deslligats i sense control fins a 10.000 €

-No comunicar en 48 hores que has perdut a la teva mascota fins a 50.000 €

-Deixar el gos tancat al cotxe fins a 10.000 €