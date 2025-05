El sábado más importante en la historia del Espanyol

Barcelona - Publicado el 19 may 2025, 13:35

“Pido por favor que la afición esté con nosotros. Quizá es el destino el que nos ha puesto en esta situación”. La profunda religiosidad de Omar El Hilali le da cuajo a esta reflexión, soltada desde las entrañas de El Sadar por el lateral marroquí del desangrado Espanyol. Cinco derrotas seguidas contemplan al equipo. Y ante sí tiene una semana de penitencia hasta la de la estación del dolor del sábado a media tarde en Cornellà-El Prat, donde solo va a valer el triunfo porque den ustedes por seguro que el Leganés vencerá al Real Valladolid. El Espanyol se encuentra ante el sábado de su historia, el que debe evitar un tercer descenso en 6 temporadas. Lo nunca visto, un viaje a lo desconocido.

Otra frase que me deslizan sin ambages desde el vestuario. “Hazme caso, vamos a ganar. Saldremos a morir”. Compro. Aunque solo sea para que no vean a los de la prensa como los culpables des este desastre de club, de esta planificación miserable, de este futuro nauseabundo que espera detrás de la cortina. ¿Qué cortina? La de humo que se va a desplegar si cae, Dios lo quiera, la UD Las Palmas en feudo blanquiazul.

El vestuario lo guía Manolo González desde el mayor de los éxitos que supuso el ascenso y de llevar a un grupo de esta categoría a estar vivo en la última jornada para mantener la categoría. La primera vuelta fue malísima y a punto estuvo de ser cesado. Pero Fran Garagarza le mantuvo. Ficharon bien en enero y bordaron un mes de abril de locura. La vuelta de honor realizada tras el 1-0 ante el Getafe el pasado 18 de abril supuso la “salvación mental” de muchos jugadores. Luego llegó la nada, el cambio de suerte, los goles por la escuadra de Antony y de Lamine, el sonrojo en Leganés, el charter a Pamplona que llega a la hora de comer a escasas horas del partido... Un desastre. Y ahí en medio está Manolo, ejerciendo como entrenador, motivador, portavoz y abogado defensor de unos futbolistas que parecen, muchos de ellos, haber desconectado. Con la pérdida de fuerzas que ello conlleva. Manolo es el menor culpable de esta situación pero caerá con todo su barco si el sábado se hunde la flota.

De los jugadores se podría hacer un 1x1 terrible, de los que la noche del mismo sábado podrían estar ya con la maleta en la cinta del aeropuerto de Barcelona dispuestos para su nuevo destino. Pero suele pasar que los profesionales del fútbol saben relativizar mejor que los simples aficionados o informadores sobre el dramático desenlace del fin de semana, y quién sabe si van a solventar la papeleta 2-0; y a por otra...Por si acaso, el señor Garagarza ha activado los servicios de Mar Rovira, la psicóloga que ha cogido mucho peso en el día a día del grupo de jugadores. ¿Cómo se activa a un deportista que ha podido desconectar hace semanas y que ahora tiene que centrarse en salvar la vida del club que le paga? Siete de los once supuestos titulares del sábado no van a seguir aquí a partir del 30 de junio. ¿Cómo se enchufa al que tenga la cabeza en otro lado? La doctora Rovira tiene mucho por hacer. Mañana día libre, por cierto.

Y en la cima, la propiedad y el tenedor de las llaves de todas las puertas, Fran Garagarza, que tiene tanto las llaves de paso de los aspersores del RCDE Stadium como de la lista de música para los descansos o la de la caja para fichar a un director de fútbol base que sea dócil y manejable (lo sigue intentando pero todavía queda gente decente).

Esta semana, Garagarza rezará para que Cornellà-El Prat se llene y haga la mitad del trabajo. No sufra caballero. Así será y recuerde que el Espanyol nunca se ha ido a Segunda jugando delante de su gente. No tiene por qué ser esta vez la primera. Si el Espanyol sale de esta será por su afición, por historia, por ser el sexto club con más partidos de Primera, porque ya ganó uno similar en 2004 ante el Murcia y dos años más tarde frente a la Real con aquel gol de Corominas... Hay Ferran, qué me dices hoy... Y manda un mensaje: “Nano, ho tenin bé”. Si lo dice el perico de Banyoles le voy a creer.