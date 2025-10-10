Riedel: "Tenemos muchas ocasiones pero hay que mejorar la eficacia"

Clemens Riedel está siendo una feliz noticia en el seno de la familia blanquiazul. Un alemán en el Espanyol. Central. Fuerte, ágil en la salida de balón y ya camino de asentarse en el eje de la zaga. Lleva tres partidos seguidos (Valencia, Girona y Betis) en los que ha sido titular y no sustituido. El equipo no ha podido ganar ninguno de los tres choques pero Riedel y su rendimiento han convencido. “Estoy muy feliz por haber jugar. Mi adaptación está siendo buena pese a que la diferencia entre el fútbol de calidad que se juega aquí es notable con respecto al alemán”, ha comentado el joven Riedel a los medios del club.

En el vestuario ven tan claro que el juego del equipo es bueno como que hay que mejorar la puntería. Goles son amores. “En el último tercio estamos creando muchas oportunidades y trabajamos para que el acierto sea mayor. Así podríamos ganar cualquier partido ya sea en casa o fuera”, insiste Riedel.

Con el intocable Lele Cabrera asentado en la alineación, falta por saber por qué opción se decantará Manolo González en Oviedo. Riedel lleva tres seguidas. Pero Fernando Calero no ha dado síntomas de que se vaya a rendir porque su disposición ha sido óptima. Veremos.