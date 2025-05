La razón por la que Tete Morente espera un partido igualado entre el Inter y el Barcelona: "Muy intenso"

Barcelona - Publicado el 06 may 2025, 18:27 - Actualizado 06 may 2025, 18:41

El FC Barcelona puede volver a una final de la Liga de Campeones diez años después si derrota este martes a las 21:00 horas al Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la máxima competición europea.

"Un partido muy diferente al partido de ida", como dijo el jugador gaditano del Lecce italiano, Tete Morente, en Esports COPE.

El ex jugador del Elche no cree que hoy volvamos a ver el 3 a 3 del encuentro disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys el pasado miércoles. "El Inter va a intentar que no le hagan goles. En su campo son muy fuertes. No será un partido con muchos goles como pasó en la ida en Montjuïc", aseguró.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona contra el Inter que marcó Raphinha.

Feliz por su primer año en Italia, Tete Morente advirtió que será un "partido muy duro".

"El Inter de Milán saldrá muy intenso para intentar parar al Barcelona. Va a ser un partido muy igualado. Esperemos que se lo lleve el conjunto azulgrana", manifestó, en Esports COPE.

El conjunto de Hansi Flick se aferra a la magia de Lamine Yamal para estar en la final de Munich después de su exhibición en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el conjunto italiano.

La joven perla de La Masía fue clave en la reacción local después de anotar uno de los goles de la temporada en Europa con su velocidad, regate y capacidad de disparo. Cinco tantos y cuatro asistencias lleva en este curso Lamine Yamal en la Liga de Campeones.

"Es un partido para él. Por lo que he escuchado, el entrenador del Inter de Milán va a poner dos jugadores para intentarlo frenar, pero va a ser muy difícil pararlo", expresó el ex del Málaga, en Esports COPE.

El FC Barcelona no estará solo en el Giuseppe Meazza de Milán. Más de 4.000 aficionados culés llenarán las gradas del estadio italiano en el mayor desplazamiento azulgrana de la temporada.