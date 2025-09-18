Puado: "Vamos con la máxima confianza de que podemos ganar"

El Espanyol afronta el partido del Bernabéu con las expectativas más altas de los últimos años. De hecho, si lograra la victoria superaría por un punto al R Madrid, el único equipo que ha hecho pleno en los cuatro partidos disputados. El buen juego, la dinámica y la sensación de que este año se ha confeccionado un bloque mucho más sólido son argumentos más que suficientes para ser optimistas: "El Real Madrid es un equipo muy difícil, en su campo es muy complicado ganarles, vamos con todas las ganas del mundo, venimos en buena dinámica así que hay posibilidades si hacemos un partido de 10. La confianza es máxima, después de estos partidos intentaremos sacar algo tan difícil ante un equipo top mundial. Vamos con la confianza plena. El año pasado les ganamos en casa y podemos hacerlo ahí”. ha dicho Javi Puado.

El Espanyol lleva 10 puntos sobre 12 posibles una cifra que pocos esperaban pero que gracias al buen juego y a la dinámica que está echando un cable cuando más se necesita le ha situado en la parte alta de la clasificación y con perspectivas de hacer una buena temporada: "Estamos haciendo un buen trabajo, hemos empezado muy bien pero hay que seguir, queda mucho, esto es muy largo, ir poco a poco, seguir teniendo ojalá esas buenas sensaciones a lo largo de todo el año y al final de temporada se verá donde acabamos. Pero es verdad que si seguimos así, será una temporada muy buena para nosotros”.

Este buen inicio de temporada dista mucho al de años anteriores con lo que invita al optimismo: “Un buen inicio hace que toda la gente se contagie, los fichajes nos están ayudando muchísimo, el equipo ha podido hacer una pretemporada buena, hay buena plantilla y estamos haciendo las cosas bien. Es cierto que estamos en buena dinámica, a veces el fútbol son rachas y suerte, y yo creo que ahora la tenemos que aprovechar”.

Toque de atención a Pere Milla

Puado dio un tirón a Pere Milla por su expulsión contra el Mallorca que le impedirá jugar ante el R Madrid y Valencia: “Él está arrepentido, es una equivocación que es fruto de calentarte porque además fue una falta muy clara que desencadena en algo que no se puede hacer, es expulsión porque no se puede, si el árbitro ve que se lo dice el reglamento es claro. Es tarjeta roja.