Pol Lozano hace las cuentas de la salvación perica

Podría parecer que la salvación del Espanyol es un juego de niños comparado con el estrés que supuso subir a Primera hace ya casi un año. Y no es así. Todo tiene su nivel de sufrimiento. “A mí no me ha tocado vivir nunca un año como este en Primera. Siempre que he bajado ha sido con muy pocos puntos, así que estamos un poco más tranquilos en ese sentido. Pero más lo estaremos si conseguimos cuando antes una victoria”, ha advertido Pol Lozano en conferencia de prensa este mediodía en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. El capitán ha admitido que hacen cuentas en el vestuario, con la combinación de resultados de dos partidos cruciales del fin de semana: Sevilla-Leganés y UD Las Palmas-Valencia. “Pero al final -añade Pol- dependemos de nosotros mismos y estoy convencido de que vamos a ganar el domingo los tres puntos”.

El 10 del Espanyol va a volver a ser titular el domingo frente el Betis en Cornellà-El Prat. Manolo González se decidió por Alex Kral en La Cerámica pero, a día de hoy, es evidente que el rendimiento de Lozano es bastante superior al de un Kral que ha ido netamente a menos con el transcurso de la temporada. De hecho, y como por arte de magia, se han ido vaciando de contenido las corrientes de opinión que apuntaban a que debía el Espanyol luchar por la continuidad del jugador checo.

Pol se las verá pues con Isco Alarcón en el campo. “Se mueve bien entre líneas. Obviamente no te va a ganar en carrera pero puede aguantar, amaga bien y juega mucho a la espalda. Alguna te puede hacer, claro, con su calidad”, dice el mediocentro perico. Para echar una mano a la salvación y derrotar al Betis, todo indica que Manolo González podría apostar por el centro del campo que le ha mantenido al máximo nivel: Urko, Pol y Edu Expósito. La única duda que podríamos poner encima de la mesa es la participación de Antoniu Roca o de Jofre Carreras.

Regresa el Espanyol a casa para el primero de las cinco opciones que tiene para sumar lo que haga falta, en puntos, para permanecer en Primera. “Nos hemos sentido a gusto en casa todo el año”, dice Pol. El equipo no pierde desde octubre de 2024.