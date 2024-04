La reacción del abogado Jacinto Vicente tras recurrir el Barça a la justicia ordinaria: "Es la idea"

Todavía sigue la polémica de El Clásico por el gol fantasma de Lamine Yamal. El presidente Joan Laporta no descarta pedir la repetición del partido que acabó con victoria del Real Madrid por 3-2 con un gol de Bellingham en el descuento.

El Barcelona recurrirá a la justicia ordinaria por el gol fantasma de Lamine Yamal Manolo Oliveros confirmó en El Partidazo de COPE que el club azulgrana no está conforme con los audios publicados por la RFEF e irán hasta el final por el gol no concedido. Antonio Pérez del Castillo 24 abr 2024 - 00:21

El conjunto azulgrana no está conforme con los audios publicados por la RFEF e irá hasta el final. "Lo normal sería agotar las instancias deportivas y trasladar esa petición. Indicando que en este partido, a su juicio, se ha producido un hecho que puede alterar el resultado", explicó el abogado Jacinto Vicente, en Esports COPE.









En este sentido, "todo está sujeto que la RFEF aporte las imágenes". "Puedes aportar una prueba pericial si un experto cualificado hace esa proyección. Si quieres contradecir a la Real Federación Española de Fútbol es tan fácil como que aporten las imágenes", agregó.

"Tendría sentido porque no harías nada ilegal. Si se demuestra que el balón no entró entonces me tendré que callar", advirtió el abogado especialista en derecho deportivo, en Esports COPE.

Según Jacinto Vicente, "la base jurídica podría existir, pero faltaría que hubiera una imagen de VAR donde la pelota hubiera entrado. Esa es la idea o la hoja de ruta del Barcelona".





Frame del posible gol del Barcelona





El precedente de la Liga belga

La justicia deportiva ordenó repetir un Anderlecht-Genk el pasado mes de diciembre después de que el árbitro se había equivocado anulando un gol del Genk. Finalmente, un tribunal deportivo superior lo denegó. "El espíritu de la norma es el mismo", zanjó.