Òscar García: "Les convocatòries sempre les he fet jo"

El Barça busca el lideratge del Grup H en la fase de grups de la Lliga de Campions aquest dimecres a Bèlgica davant el Royal Antwerp, cuer i eliminat, amb zero punts.

Per parlar de la prèvia del partit parlem amb el tècnic Óscar García, nou entrenador del OHL Leuven, en la Jupiler Pro League belga.







"És dels camps més calents de la Lliga, animen molt. Per a ells és el partit de la temporada. Tenen moltes ganes d'aquest duel. És un equip amb molta energia", diu Òscar sobre el rival blaugrana a la Lliga de Campions.

Així veu des de la distància al Barça de Xavi. "Has de tenir una visió més amplia, no només del darrer partit". "A dia d'avui Xavi és el millor entrenador que pot tenir el club".

"El partit contra el Girona va tenir estones de tot"

"Té molt mèrit jugar contra el Barça. La diferència, en els moments claus, es que el Barça no va estar encertat de cara a porteria", comenta el tècnic sobre el partit del passat diumenge a Montjuïc.

I afegeix: "Si la Lliga no la pot guanyar el Barça que la guanyi el Girona. Ho estant fent bé, molt merescut. El dubte és si podrà aguantar tota la Lliga amb aquests jugadors i amb aquest estat".

"Les convocatòries sempre les he fet jo"

Finalment, Òscar Garcia ha valorat el misteriós canvi en la convocatòria del Barça per jugar contra l'Anvers. "Les convocatòries sempre les he fet jo. Si algú m'ha intentat dir alguna cosa el tema, després, no ha acabat bé", puntualitza.