El éxito de Tintín Márquez tras ganar la Copa Asia: "Me lo merezco después de tantos años"

Qatar revalidó su título de la Copa Asia con tres penaltis ante Jordania. El éxito de la 'Spanish Qatar' radica enTintín Márquez, como entrenador del equipo, yLuis García, como ayudante en el cuerpo técnico.

"Estamos muy contentos por todo. Fue un período muy corto. Tuvimos poco tiempo para preparar todo, pero al final salió bien. Hemos ido pasando etapas. Hemos conseguido la Copa Asia. Parecía algo imposible de repetir. Los jugadores han creído en nuestra idea", manifestó el seleccionador de Qatar, Bartolomé 'Tintín' Márquez, en Esports COPE.

Dos meses llevaba en el cargo. "Pensaron que para un tiempo corto no sería fácil para un seccionador. Por eso pensaron en mí. Estoy bien considerado. Sería lo mejor. Fue una ventaja. Ellos conocen mi manera de jugar. Me han creído y han trabajado mucho".





Tintín Márquez sigue a la espera de conocer su futuro en el país asiático. "Quieren que me quede, pero tengo contrato con el club. Ya era hora que se me reconociera algo bueno después de tanto tiempo", bromeó.

"Estaba todo Qatar ahí"

El técnico español contó que las celebraciones por el título "son muy parecidas a las de España". "Después del partido hicimos una rúa. Era un autobús preparado para la final".

Sobre su ayudante en el cuerpo técnico, Luis García; así se fraguó su fichaje. "Se me ocurre llamarlo después de salir del Espanyol. Tiene la capacidad para estar ahí. Te vas a distraer, vas a jugar una competición muy bonita y quiso venir".





"No me gusta la gestión, pero no de ahora"

El exentrenador del club perico valoró la actual situación del Espanyol, en Esports COPE. "No es problema del entrenador. Hay algo más, no puede ser que todos sean malos. Ser entrenador es muy complicado. Es una profesión de riesgo. No hay paciencia", comentó.