José Cobos se rinde ante el estado de forma de dos jugadores del PSG: "A un gran nivel"

Xavi se lleva a casi toda la plantilla, incluido el lesionado Gavi, para viajar a París. El conjunto azulgrana desafía este miércoles (21:00 horas) la fortaleza del entramado formado por Luis Enrique y liderado por Kylian Mbappé.

José Cobos, ex del PSG y Espanyol, entre otros equipos, pasó este martes por Esports COPE y analizó la eliminatoria de cuartos de final de la Champions en el Parque de los Príncipes. "No hay favoritos", dijo.





Pedri y De Jong viajan a París sin el alta médica Ambos jugadores encaran el tramo final de sus dolencias físicas y, si reciben luz verde de los servicios médicos, podrían reaparecer. 09 abr 2024 - 11:31





"No hay equipos pequeños. Hay respeto y la historia. Como equipo el PSG funciona mejor, pero con Neymar, Messi y compañía era un equipo de 'cracks', apuntó José Cobos.

Y elogió la figura como entrenador de Luis Enrique. "Me gusta mucho. He jugado contra él. Tenía un gran nivel. Todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar seas joven o no. Enseña que el líder es él. Lo ha hecho, por ejemplo, con Mbappé. Ha sorprendido mucho a la prensa francesa. Creo que el vestuario lo ha comprendido. Todo el mundo tiene que estar con él".





Luis Enrique y Kylian Mbappé en el banquillo del PSGEFE





"La suerte de un gran Mbappé"

El atacante del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, condiciona el planteamiento de los rivales y crea un miedo escénico incuestionable. Para José Cobos, la estrella del conjunto galo "es un jugador muy importante este año".

"Ha hecho mucho por el PSG esta temporada. Cuando quiere puede contra todo el mundo", avisó.

El ex del PSG expresó la admiración por dos jugadores clave en el esquema de Luis Enrique. "Vitinha lo está haciendo muy bien. Está a un gran nivel. Es el jugador más en forma. Donnarumma también ha sido muy criticado, pero ha dado puntos en los últimos partidos. La defensa no es tan buena en comparación con otros años".









Con pasado blanquiazul

José Cobos entró en la historia del club al convertirse en el último jugador del Espanyol en marcar un gol en Sarrià. "Estoy mirando los partidos en el teléfono. Soy muy feliz. Si puedo vendré para el partido del ascenso del Espanyol a Primera", manifestó.