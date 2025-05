María Vicente vuelve a las pistas

María Vicente ve por fin la salida al túnel por el que ha atravesado los últimos catorce meses. La combinera de L'Hospitalet regresa a las pistas cerrando la recuperación de su lesión de tendón de Aquiles en la reunión Toni Bonet que se disputará el sábado 10 en Ibiza.

Vicente se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en marzo de 2024, durante el Mundial de pista cubierta en Glasgow. Lideraba la prueba de heptatlón cuando notó el inequívoco y doloroso chasquido que precede a una lesión en el tendón de Aquiles. La barcelonesa lideraba en ese momento la combinada femenina con muchos pronunciamientos para adjudicarse el oro definitivo. La lesión la dejó sin opción ninguna para participar en los juegos de París. Lo siguiente fue la operación en manos del doctor Jordi Puigdellívol y el inicio de la recuperación en el CAR de Sant Cugat.

La siguiente fase después de poder caminar sin muletas llegó en julio de 2024 cuando pudo empezar a entrenar corriendo de la mano de su entrenador, el veterano Ramón Cid. Para el mes de octubre llegaban las series de 200 metros y la recta final de el largo proceso de regreso a las pistas.

De hecho la prudencia llevó a María Vicente a sacrificar esta última temporada el calendario de pista cubierta. Ahora el objetivo a mayores es la mínima para poder regresar por todo lo alto en el próximo Campeonato del Mundo al Aire Libre que este próximo mes de septiembre tendrá Tokio como escenario. El abanico de opciones está abierto a participar en la combinada o hacerlo en alguna disciplina específica teniendo en cuenta el ránking y el número de atletas. Si Vicente alcanza un estado de forma similar al que tenía antes de lesionarse en Glasgow entrará en las quinielas de posibles medallistas en Tokio.

De momento el regreso a la competición será en las pistas Sánchez y Vivancos durante el transcurso del Meeting Toni Bonet. María Vicente tomará parte en la prueba de salto de longitud. Allí se enfrentará por ejemplo a Fátima Diamé, bronce mundialista en Glasgow y Nanjing. A sus 24 años María Vicente quiere recuperar el camino de éxito que le llevó a ser algo más que una promesa del atletismo en categorías inferiores. No en vano hablamos de la plusmarquista nacional de heptatlón y pentalón, marcas que adornan un palmarés en el que encontramos un Mundial sub 18 en heptatlón, un Europeo sub 20 en la combinada y un Europeo sub 23 de triple salto.