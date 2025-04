El Manchester United tienta a Joan García

Joan García sigue gustando y el interés por su fichaje sube día a día, con el paso de sus actuaciones al frente de la portería del Espanyol. Anoche, Juanma Castaño, director y presentador de El Partidazo de COPE, desveló que el último club que se ha puesto en contacto con su entorno para hacerle “una oferta” es el Manchester United. Y fue concretamente el pasado domingo. El movimiento de 'ManU' se añade al ya conocido del Arsenal y al de otros muchos que, con más o menos sigilo, puede haberse acercado a Juanma López, el representante del portero de Sallent. Del Real Madrid se sabe poco en las últimas horas, teniendo en cuenta que tanto Courtois como Lunin tienen contrato en vigor y no han manifestado su idea de dejar el club blanco. En Manchester, en cambio, tienen prisa por encontrar una alternativa al discutidísimo André Onana, que no es del agrado de las tribunas de Old Trafford ya que suele alternar actuaciones destacadas con esperpénticas tardes.

El Espanyol tiene asumido que puede perder en verano a Joan García, por un bien común, aunque la opción que no se descarta es que se pueda luchar con el 'grande' que quiera a Joan para que pueda permanecer una temporada más como cedido en el Espanyol, al estilo de Mamardashvili con el Liverpool y el Valencia.

Cabe recordar que la cláusula de rescisión es de 25 de millones de euros, que ascendería a 30 en el último tramo de mercado y también si es convocado para la selección española. Afortunadamente para los intereses de todos, la rebaja hasta los 15 millones de euros ya se puede ir descartando porque solo se haría efectiva en el caso de descenso a Segunda. Son estos 15 millones los que tiene presupuestados como pérdidas para este ejercicio el propio Espanyol.

La calidad y el momento de forma de Joan volvió a verse reflejado en la tarde de ayer en Mestalla, con un par de paradas de mérito, especialmente al remate de cabeza de Gayà cuando el partido languidecía y el empate entre Valencia y Espanyol se antojaba bueno para los dos equipos.