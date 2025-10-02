Lebron James, 23 temporadas jugando en la NBA

¿Recuerdan a algún deportista de primer nivel que haya estado tantos años en activo y cosechando éxitos? Complicado, alguno encontraremos si echamos horas pensando. Para tener una idea del impacto que supone estar 23 años temporadas haciendo lo mismo, como King James, hay que montarse en el DeLorean y viajar al pasado.

Cuando Lebron debutó en la NBA - el 29 de octubre de 2003 - hacía muy poco que empezábamos a pagar solo en euros en lugar de pesetas o de combinar ambas monedas. El contraste entre épocas se acentúa más si tenemos en cuenta que Google, el popular motor de búsqueda en Internet, tenía solo 5 años. La red social Facebook todavía era un embrión, no apareció hasta el 2004, y los mensajes SMS eran el método principal de mensajería. Es decir: era un mundo analógico comparado con el presente. Desgraciadamente, el mundo estaba inmerso en la Guerra de Irak. En los bares y discotecas sonaban Eminem y Beyoncé, entre otros, y en las salas de cine asombraba la tercera película de la trilogía de El Señor de los Anillos.

Lebron James debuta en la NBA con 18 años, nació el 30 de diciembre de 1984 en Akron. Lo hace con los Cavaliers de Cleveland que lo habían elegido en el número 1 del Draft. En su primera etapa en la franquicia de Ohio juega entre 2003 y 2010, después volvió de 2014 a 2018 sumando un anillo de campeón a su palmarés. De Cleveland saltó a Miami, 2014-2018; formó un 'Big Three' espectacular con Dwayne Wade y Chris Bosh. Y en 2018 se incorpora a los Ángeles Lakers.

Los récords de Lebron James en la NBA: es el máximo anotador histórico, en 2023 supero a Kareem Abdul-Jabbar. También es el que más puntos ha conseguido entre la temporada regular y la post temporada (los playoffs). Es el único jugador con más de 40.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Ha sido seleccionado 19 veces para el All Star, el partido de las estrellas. Y es el jugador que lleva más temporadas anotando al menos 25 puntos de media. Solo son algunos de los hitos de uno de los grandes deportistas de la historia. Todo con un palmarés envidiable: 4 veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020); ha disputado 10 finales, ha sido 4 veces MVP de las finales y se ha colgado 2 oros olímpicos (2008 y 2012).

Lebron James ha jugado en tres generaciones diferentes de NBA mientras el mundo pasaba de SMS a IA, de Ronaldinho a Mbappé con permiso de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, de dvd's a streming y de Eminem a Bad Bunny. Es mucho más que un jugador de baloncesto: es un icono deportivo y cultural que ha marcado dos décadas de la historia de la NBA y en el mundo.