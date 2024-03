Juanjo Brau, en Esports COPE, sobre Pedri y la Eurocopa: "Yo lo desaconsejaría, pero totalmente"

El que fuera hace dos años jefe de Fisioterapia y Rehadaptación del Barça, Juanjo Brau, y responsable de ello durante 20 años en el primer equipo, ha pasado por los micrófonos de Esports COPE para hablar de la actualidad azulgrana y de la cantidad de lesiones que sufre la plantilla de Xavi Hernández.

Sobre su salida de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Brau explicaba a Joan Batllori y Helena Condis que fue una "decisión personal" y que "estoy bien con el club".

No está de acuerdo el que fuera encargado de fisioterapia del Barça con las afirmaciones que aseguraban que entonces,durante su etapa, había muchas lesiones. Cuenta que "se dijo que venían los mejores profesionales del mundo del fútbol" pero, "aún hay más lesiones que antes".

Uno de los grandes temas de la entrevista ha sido Pedri, su nueva lesión y su estado físico.

Juanjo Brau explica que "cuando hay una recaída lo mínimo que has de estar es el mismo tiempo de baja que la otra vez". Desarrolla la situación explicando que "el tejido pierde calidad y, a veces, derivan en operaciones quirúrgicas porque no tiene consistencia".

Precisamente, sobre operar a Pedri, Brau afirma que "en muchos de estos casos es recomendable" pero que "no puedo decirlo con distancia".

De la Eurocopa, Brau lo tiene claro, si fuera por él, Pedri no iría: "evidentmente, yo tendría que defender a mi club, yo tendría que defender al Barça.Yo si sabiendo que este jugador he de precipitar unos plazos para que pueda estar disponible los dos últimos partidos del club pero que después se exprimiese en la selección, evidentmente, yo lo desaconsejaría, pero totalmente lo desaconsejaría. Lo que no haré es preparar a un jugador y asumiendo un riesgo para que juegue con la seleción".

Por último, le recomienda a Pedri que haga limpia y se centre en llegar a la pretemporada 24/25. "Sería muy prudente en volver".







De los entrenamientos actuales en el Barça, Brau dice que "el fútbol hoy es de tono físico, ha subido por encima del tono técnico. Nos tendríamos que preguntar si estamos preparados para correr a este nivel. Si los valores de entrenamiento son los óptimos para este nivel.







Para acabar, Juanjo Brau explicaba en Esports COPE que no se plantea a día de hoy volver otra vez al club o a ese nivel porque "me tuve que ayudar a nivel médico para arrancar" los últimos años, y "también me afectó a nivel personal", zanja Brau, el que ha sido encargado de los fisioterapeutas del Barça en el primer equipo los últimos 20 años.

