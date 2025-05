El Joventut más cerca de jugar el playoff

Barcelona - Publicado el 10 may 2025, 20:16 - Actualizado 10 may 2025, 20:20

El Joventut ha dado un paso en grande para jugar el play off por el título después de ganar con más facilidad de lo previsto a un desdibujado Baskonia (90-71) que va a tener serios problemas para clasificarse entre los ocho mejores de seguir en esta dinámica. La Penya ha dominado el partido desde el inicio, hasta el punto de no haber ido en ningún momento por debajo del marcador durante todo el encuentro y no ha tenido problemas para mantener rentas que no han bajado de los 10 puntos para asegurarse la victoria. El alero canadiense Kassius Robertson con 25 puntos y seis asistencias (28 de valoración) ha sido el verdinegro más destacado, bien secundado por Kraag (12 puntos sin fallo y seis rebotes), un jugador en clara progresión y Dekker, que tras unos partidos de bajo rendimiento, ha vuelto a ser determinante. Enfrente un Baskonia en el que solo Forrest (16 puntos) y Samanic (14 puntos) daban respuesta al equipo verdinegro que se permitía el lujo de que su jugador franquicia y MVP de abril, Ante Tomic, estuviera muy desacertado de cara al aro rival.

El partido quedó sentenciado al final del tercer periodo en el que la Penya acabó 20 puntos arriba 65-45 sin que apareciera ningún atisbo del equipo vitoriano de, siquiera, maquillar el marcador.

Joventut: Dotson (3), Hanga (9), Grazulis (5), Kraag (12) y Tomic (11)- cinco inicial- Dekker (19), Pustovy (4), Robertson ( 25), Vives (0), Ribas (2), Plateeuw (0), Majoral (0)

Eliminado por faltas Grazullis

Baskonia: Howard (7), Luwawu (11), Forrest (16), Diop (0) y Moneke (1)- cinco incial- Hall (4), Sedekerskis (9), Raieste (5), Samanic (14), Jaramaz (2), Savkov (0), Hrabar (0)

Árbitros: Pérez Pizarro, Cortés y Zamorano.

Parciales por cuartos: 27-13/ 21-18/ 17-14/ 25-26

Olímpico de Badalona: 5.000 espectadores