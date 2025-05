Joan Soler: “Quedarnos en Primera RFEF no es una prioridad”

Joan Soler confía en que después de los tres partidos de liga que quedan el equipo mantenga la categoría: “Llevamos una dinámica muy buena con la llegada de Sergi Milá. La lastima fue el tropezón ante el Amorebieta en un partido extraño. Pero el equipo cada vez esta mejor.

El directivo responsable del Barça Atlétic es consciente de que ha llegado la hora de la verdad: “Ahora vienen partidos importantes. Son partidos en los que todos nos jugamos algo para subir o bajar pero tengo la confianza que ganando los partidos que quedan podemos pensar seguro en la salvación”.

Sin embargo, en caso de que no se consumara la permanencia, el descenso no supondría ningún drama: “Imprescindible no es (la permanencia). Priorizamos la formación del jugador. A mayor categoría, más dificultad, eso está claro. La Primera RFEF es atractiva por la mezcla de equipos de presupuesto alto para subir y filiales. Lo importante es seguir nuestra dinámica de formación y tener los jugadores a punto para saltar al primer equipo si llega el momento. Si nos quedamos mejor, pero no es una prioridad."

Para el impulso final en busca de la salvación, para Joan Soler el apoyo de la afición será determinante: “Al final los jugadores necesitan el calor de la afición El barcelonismo pasa por un momento de máxima ilusión y los jugadores merecen que la afición este con ellos porque se sienten mas protegidos. Hay que tener en cuenta que son chicos de edad muy inferior comparada con otros jugadores de otros equipos. Sobre todo en casa, por nuestro estilo de juego, es importante que la afición apoye y lo haga todo mas fácil

Soler también analizó lo que supone la presencia en la primera plantilla de jugadores surgidos de los equipos inferiores como Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, Bernal o Lamine. “Lo que esta pasando es un ideal. Es lo que quiere la afición Un núcleo de jugadores de casa que sienten el escudo. Ya hace tiempo que saben de la presión de sentirse observados. Cuando suben al primer equipo ya tienen asumido lo que es la formación del Barça. Para el culé que nos representen estos chicos es el objetivo. El primer equipo ha de luchar por los títulos y fichar en posiciones no bien cubiertas, pero para nosotros tener el corazón de estos chicos es importante y lo ves cuando van acompañados de los padres y familiares a los desplazamientos como cuando eran chicos de fútbol 7. Tener el corazón de estos chicos en el primer equipo es espectacular. La salud del primer equipo esta asegurada con estos chicos porque tienen un recorrido muy largo”, aventuró Soler.