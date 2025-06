Guardiola pasa revista

Pep Guardiola ha aprovechado su presencia en el torneo de golf Legends Trophy en el PGA Catalunya para valorar algunos de los nombres más destacados en los últimos días del panorama futbolístico. El técnico de Santpedor ha hablado sobre Lamine Yamal, el jugador de moda en el Barça, recientemente renovado por el club azulgrana con unos emonumentos que le sitúan en la escala salarial más alta del vestuario: "Si se lo pagan es porque lo merece. A Messi esto no le afectó. Los clubes no son tontos". Sobre la posibilidad de que gane el Balón de Oro y la inevitable comparación con Messi ha dicho: "Hay que dejar que haga su camino, después ya veremos si se lo puede comparar con el más grande (Messi). Está en el mejor sitio para crecer. Si no tiene lesiones o contratiempos apunta a tener una gran carrera porque tiene un gran talento”, ha señalado.

Respecto el posible fichaje del portero del Espanyol, Joan García por el Barça, ha señalado: "Me parece que será un portero muy bueno. Hay algún perico en este torneo que me dice que es un portero extraordinario. Y las referencias que tenemos nos dicen que está muy bien", en este sentido ha confirmado que el Manchester City no está buscando portero.

Sobre Luis Enrique y su reciente Champions ganada con el PSG, Guardiola ha dicho: "Todos los amigos de Luis estamos contentos. Han hecho un año extraordinario. Cuando perdimos 4-2 en la fase Liga ya me dio sensación de poderío. Han eliminado a Liverpool y al Arsenal, que son rivales duros, se han merecido el título".

Guardiola también ha hablado de Xavi Alonso, otro entrenador en boga tras ser anunciado como nuevo técnico del R Madrid: "Ha demostrado con el Leverkusen lo que es. Hizo un año imbatido. Conoce el Real Madrid y ese es un gran punto porque sabe dónde meterse y dónde no. Entiendo que está ilusionado. Expectante sobre cómo le irá. Hablamos a menudo y espero que le vaya bien”.

Guardiola ha dicho que el Barça "ha hecho una temporada extraordinaria y que han sido unos resultados casi perfectos. Ojalá el bloque joven que tienen puedan hacer disfrutar muchos años” y que espera que la relación entre el Manchester City y el Girona siga adelante porque puede ser un gran trampolín para jóvenes jugadores.