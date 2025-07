Gragera, salida inminente

José Gragera ha decidido salir del Espanyol en busca de los minutos que no tendrá esta temporada. El entrenador Manolo González ha sido muy claro respecto a su futuro dejándole fuera de los dos amistosos ante el Peralada y el Shouthampton y contra el Girona en la final de la Copa Catalunya. Tras los tres partidos el técnico blanquiazul dejó públicamente claro que no iba a contar con el centrocampista de cara al próximo curso.

En un principio, Gragera había apostado por permanecer en el Espanyol e intentar convencer a González, pero la decisión del entrenador ha sido tajante e inamovible. Es más, el club busca un centrocampista de las características del asturiano, es decir, un centrocampista defensivo que aporte equilibrio al medio del campo, tal y como hiciera la pasada temporada Urko González. Esa circunstancia cierra totalmente la puerta a que Gragera siga de blanquiazul y que por lo tanto busque una salida inminente para que el jugador se incorpore a su nuevo equipo lo antes posible y entrar en dinámica antes de que empiece la competición.

Según ha podido saber "Esports Cope", Granada, Deportivo y el Leuven belga son los clubes que han pedido oficialmente la cesión del asturiano, que prefiere quedarse en España aunque sea en Segunda División.

Gragera se lesionó en un dedo del pie en octubre de la pasada temporada, pasó por el quirófano, pero a pesar de las largas sesiones de recuperación, los dolores no terminaron de desaparecer hasta el punto de no poder volver a estar a disposición del entrenador hasta mayo. Sin embargo, y dada la situación del equipo que hasta el final de temporada estuvo peleando por la permanencia, el mediocentro ya no volvió a jugar ni un solo minuto y tan solo pudo entrar en cuatro de las últimas cinco últimas convocatorias.