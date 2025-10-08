El Girona es M*A*S*H*

Si ustedes son amantes de las series les voy a recomendar una que me cautivó especialmente en mi infancia: M*A*S*H*. Una comedia dramática que seguía las aventuras de un equipo de médicos y del personal de apoyo de un hospital quirúrgico móvil del ejercito estadounidense situado cerca del frente durante la guerra de Corea. A través de una mezcla de humor negro y drama la serie muestra cómo el personal intenta mantener la humanidad en medio del caos y la muerte. La serie se emitió en España durante la década de los 80 con reposiciones posteriores durante los años 90 (actualmente está disponible en en dvd).

El Girona se ha convertido en un Hospital de campaña una temporada más. El curso anterior el conjunto catalán estuvo asolado por las lesiones; durante semanas casi tuvo más jugadores en la enfermería que disponibles para jugar. Ahora, las lesiones vuelven a marcar el día a día y condicionan los partidos del conjunto de Míchel Sánchez. Así está la enfermería del Girona:

David López. Justo antes de jugar en Vigo, el 13 de septiembre sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Pronóstico: 1 mes de baja. Ha jugado 3 partidos de liga y poco más de 200 minutos.

Thomas Lemar. También el 13 de septiembre sufre un golpe en el gemelo y el 19 del mismo mes el Girona informa que sufre una rotura muscular al sóleo. Pronóstico: 2 semanas de baja. Ha disputado 3 partidos y 140 minutos (1 partido como titular).

Donny Van De Beek. El 23 de septiembre en San Mamés sufre una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Pronóstico: baja toda la temporada.

Azzedine Ounahi. El 26 de septiembre contra el Espanyol sufre un golpe que ha derivado en una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Pronóstico: 3 semanas. Ha sido titular en 4 de los 8 partidos de liga.

Alejandro Francés. El 4 de octubre frente al Valencia tuvo que pedir el cambio, lesionado. Sufre una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo. Pronóstico: 6 semanas de baja. Desde el partido en San Mamés, el 23/9, ha sido titular indiscutible.

Viktor Tsygankov. No juega desde la segunda jornada de liga en Villarreal (24 de agosto). Una lesión muscular le tiene fuera de combate pero el club no ha dado más detalles. El futbolista ucraniano solo ha participado en 2 partidos y acumula 168 minutos de juego.

A estos 6 jugadores hay que añadir:

Jhon Solís, no pudo jugar ante el València el 4 octubre.

Abel Ruiz, todavía no ha debutado esta temporada.

Juan Carlos Martín, el portero no está inscrito al tener que pasar por el quirófano para corregir una lesión en la rodilla izquierda.