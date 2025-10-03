Ferrán Costa: “Que la gente esté orgullosa de nosotros es motivo para seguir trabajando”

Todas las aficiones viven de manera particular las alegrías y disgustos que les proporciona su equipo, pero la del C. E. Sabadell puede ser de las que más se distinga por el apasionamiento que le pone en la fidelidad a los colores arlequinados. Y el de ahora, para los seguidores del equipo vallesano es un momento en el que se combina la ilusión con la euforia. Después de una travesía indeseada por la Segunda RFEF y el ascenso en la eliminatoria contra el Éibar B, el retorno a la Primera RFEF se presentaba como un reto a la hora de combinar la dificultad de la categoría con el prestigio que tiene la entidad a la hora de responder en el terreno de juego.

Después de un difícil inicio de liga recibiendo en la Creu Alta a equipos recién descendidos de la Segunda División como el Eldense y el Cartagena (interrupción por temporal de lluvia mediante) la victoria, primera de la temporada en casa, ante el Villarreal B ha provocado que con el resto de los resultados el Sabadell se haya encaramado a la segunda posición de la liga con los mismos puntos que el Atlético Sanluqueño aunque con peor diferencia de goles general. Y, obviamente, el seguidor arlequinado está feliz.

“Que la gente este satisfecha con nosotros es motivo para seguir trabajando. Para mí es importante cuando ganas saber por qué has ganado. De esta manera cuando pierdes es mas fácil encontrar el camino. Todos los puntos que hemos sacado han sido con sangre sudor y lagrimas. La gente del Sabadell tiene una gran cultura futbolística y eso nos hace estar siempre alerta”, reflexiona el técnico Ferrán Costa al ser preguntado por la gestión en el vestuario de esa ilusión que hay en la calle.

La sexta jornada de liga lleva al Centre d'Esports a jugar en el campo del Antequera, ahora mismo penúltimo clasificado. “No es un partido trampa. Es un partido contra un equipo que el año pasado era candidato a subir a Segunda. Es un gran equipo con futbolistas de nivel y esto es un camino largo que va de sumar puntos”, añade Costa.

“Estamos haciendo las cosas bien y las queremos hacer mejor. Tenemos margen de crecimiento.” Astals, con un golpe importante, no ha entrenado con normalidad y “hay que seguir atentos aunque no haya una lesion como tal”, por lo que entra en el capítulo de dudas para el encuentro frente a los antequeranos.