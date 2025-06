F. C. Andorra: Primeros movimientos en el mercado

Tras consumar el deseado ascenso a la Segunda División y a la espera de la presentación de Ibai Gómez como nuevo entrenador, la dirección deportiva del F. C. Andorra ya se ha puesto a trabajar para confeccionar la plantilla que defenderá la próxima temporada la categoría de plata del fútbol profesional.

La primera novedad de la temporada 25-26 es la incorporación del mediocentro Marc Doménech. Doménech (Barcelona, 2002) se formó en las canteras del Barcelona y la Damm. Su salto a la categoría sénior lo realizó en las filas de la U. E. Sant Andreu con la que consiguió el ascenso a la Segunda RFEF. Eso hizo que el Girona se fijara en él para incorporarlo a su cantera. La evolución del futbolista le llevó al Sabadell donde, a pesar del descenso de los arlequinados, el nivel de su fútbol hizo que el Ibiza le contratara. En el equipo entrenado por Paco Jémez, Doménech ha encontrado una línea de regularidad que le ha llevado a ser pieza importante del equipo balear. De hecho Marc Doménech fue titular en los dos partidos de promoción de ascenso que enfrentaron a Ibiza y Andorra, disputando en ambos los 90 minutos de juego. Doménech cerró la temporada habiendo participado en 31 partidos oficiales en los que distribuyó cuatro asistencias. El centrocampista será jugador andorrano las tres próximas temporadas, hasta el 30 de Junio de 2028.

En el capítulo de bajas el primer futbolista que integra la lista de descartes es el lateral derecho Pau Casadesús. El defensa deja el club del principado tras no renovar el contrato que expira este próximo 30 de junio.

El defensor catalán se ha despedido de la afición en sus redes sociales. "Después de tantos años llega el momento de separar nuestros caminos. Cierro de esta manera una etapa muy especial de mi vida. Me voy con la tranquilidad de saber que lo he dado todo por este club y con la gran satisfacción de dejarlo en el fútbol profesional". Casadesús tiene su propio hueco en la historia del F. C. Andorra. Fue el jugador que anotó el primer gol para los tricolores en la liga gracias al tanto anotado frente al Oviedo en el Carlos Tartiere para el equipo que entonces entrenaba Eder Sarabia.

El jugador, de 21 años ha tenido esta temporada un rendimiento curioso. No consiguió convencer para la titularidad ni a Ferrán Costa ni a Beto Company participando en solo 10 partidos en el grupo 1 de Primera RFEF con 480 minutos disputados. Sin embargo su papel en la fase de ascenso ha sido determinante. Casadesús repartió dos pases de gol en la eliminatoria rente al Ibiza y disputó casi íntegra la eliminatoria definitiva ante la Ponferradina siendo titular en los dos partidos.

Pau Casadesús está a punto de cerrar su fichaje con el Granada de LaLiga Hypermotion.