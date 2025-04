El Espanyol ya negocia la continuidad de Roberto

Según ha podido saber la redacción de Esports COPE, Espanyol y Sporting Braga ya negocian para la continuidad de Roberto Fernández, el delantero llegado en el pasado mercado de invierno y que con sus cinco goles ha enamorado a todos y dado un rendimiento más que notable. La empresa a la que se enfrentan Fran Garagarza y Mao Ye ante el club portugués no será sencilla.

Los blanquiazules no se pueden permitir pagar los 10 millones de euros estipulados en la cláusula de compra acordada por ambos clubes, así que sobre la mesa hay dos opciones: rebajar ostensiblemente esa cantidad o prolongar una cesión de una temporada más añadiendo alguna condición para el verano de 2026. No hay otra salida si realmente se quiere tener a Roberto para la próxima temporada. Dado el mensaje público que lanzó de manera clara Garagarza hace dos días (“el club debe dar un paso adelante y apostar por jugadores en propiedad para pensar más en el mañana y no tanto en el hoy”), sería aconsejable que el Espanyol pudiera hacer un esfuerzo por un atacante de 22 años, de rendimiento deportivo y económico asegurado. De hecho, Roberto tiene pie y medio en la lista de Santi Denia para el Europeo Sub-21 que se va a celebrar el próximo verano.

El gran punto a favor que tiene este asunto para pensar en positivo es la firme intención que tiene Roberto de quedarse en Barcelona. Por este lado no habría ningún problema, así que si, de alguna u otra manera, Espanyol y Sporting llegan a una entente, Manolo González va a poder contar con Roberto.

El nombre de Kike García también comparece en toda esta planificación. Hace unos días desvelamos el inequívoco interés del Espanyol por hacerse con los servicios del veterano delantero del Alavés. No parece que Kike y Roberto puedan convivir en la titularidad del Espanyol 25/26. Pero es obvio que el Espanyol debe guardarse las espaldas y necesita profundidad de plantilla si quiere asentar su proyecto de una vez por todas. Ni una ni otra negociación serán de rápida solución.