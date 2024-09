El elogio de Saviola a Xavi: "Mérito"

El Barcelona emprende en Mónaco su nueva aventura en la Liga de Campeones. El exdelantero del conjunto azulgrana, Javier Saviola, valoró en Esports COPE “el gran trabajo” que está llevando a cabo el técnico alemán Hansi Flick.

"Ha tenido un comienzo magnífico, pero no hay que olvidar todo lo que hizo Xavi. Llega con una ilusión renovada. La Champions es una buena medida para saber dónde vas a estar durante el año y, más, con el nuevo formato", expresó el argentino, en Esports COPE.

Asimismo, defendió el trabajo del anterior técnico, Xavi Hernández, en el banquillo azulgrana: "No se valora suficiente. He tenido la posibilidad de hablar con él. No fue la mejor salida, pero ha hecho cosas importantes en el club", expresó.

"Ha hecho un trabajo muy bueno. Estos seis o siete chicos que están en la élite los ha formado él con la gente que venía desde abajo. Fue mérito de él y de todo el equipo. El fútbol tiene estas cosas. Ojalá ahora pueda encontrar la felicidad en otro equipo y en un futuro poder volver al Barça", añadió.

Javier Saviola jugó la temporada 2004-2005 cedido en el Mónaco, rival este jueves del Barcelona en su debut en la Liga de Campeones: "Primero fue una sorpresa. Llegué a un club totalmente distinto, muy tranquilo. Iba a entrenar caminando sin tantos hinchas como en River o en el Barça. El Mónaco llegó el año anterior a la final de la Champions y querían seguir por este camino. Fue un aprendizaje", apuntó.

LA COMPARACIÓN MESSI – LAMINE YAMAL

Javier Saviola estuvo recientemente como segundo entrenador del Juvenil A del Barcelona. El argentino recordó su experiencia entrenando a Lamine Yamal: "Nos dimos cuenta el primer año que lo tuvimos allí. Es un jugador distinto ya con verlo en los primeros minutos. Hay muy pocos futbolistas que tengan esa habilidad. Lo tiene prácticamente todo".

Y se refirió a las constantes comparaciones con Messi: "Son inevitables. Leo fue uno de los mejores de la historia. Hacer esas comparaciones no son buenas", puntualizó.

Finalmente, el exariete del Barcelona, resaltó el trabajo que realiza el club con los jóvenes de La Masía: "Lo hace muy bien el club. Sabíamos que eran muy buenos, pero intentamos hacer hincapié en el tema humano para que luego no tengan ningún problema. Son muy maduros para la edad que tienen, no nos sorprendió".

"Fue una época muy linda. Para mí fue un placer enorme intentar dar las herramientas suficientes para que lleguen al primer equipo y jueguen en Primera División", finalizó.