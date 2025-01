El detalle que llama la atención a Mista antes del Barça-Valencia: "La banda izquierda"

El Barcelona recibe este domingo al Valencia - 21:00 horas - pletórico tras su épica victoria ante el Benfica en Liga de Campeones.

No obstante, el conjunto de Hansi Flick encadena tres derrotas seguidas como local en LaLiga y solo ha sumado 6 de los últimos 24 puntos en juego. "Algo normal porque al final es una Liga muy competitiva", apuntó Miguel Ángel Ferrer 'Mista', en Esports COPE.

EFE Raphinha celebra tras marcar un gol contra el Benfica.

El Valencia, por contra, llega a Montjuïc penúltimo a cuatro puntos de la salvación y viene de ganar a la Real Sociedad en su estadio en la primera victoria del técnico Carlos Corberán.

“El efecto que se pretendía se ha conseguido. Al final toda la plantilla acaba enchufándose. El equipo ha notado cierta mejoría. Es un poco pronto, pero la forma que tiene de entender el fútbol, salir con el balón más ordenando, creo que el efecto se ha logrado", apuntó sobre el relevo en el banquillo valencianista.

El exjugador del Valencia conoce bien el entorno del conjunto che y avisa del peligro de "la banda izquierda" del equipo que entrena Carlos Corberán. "Es lo más significativo. Por ahí el Barça debe tener más cuidado".

Para Mista, el Barcelona de Hansi Flick "tiene un carácter diferente". "Me gusta a nivel futbolístico. No se sienten incómodos. Es lo que más me atrae. LaLiga es muy larga. El equipo está bien situado para llegar a los momentos importantes donde debe estar", señaló.

Sobre las opciones de título de Real Madrid, Atlético y Barcelona, concluyó que "no hay que dejar fuera al Atlético". "No sé si le dará al Athletic Club para seguir el ritmo de los tres", finalizó Mista, en Esports COPE.