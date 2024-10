La comparación de Celestini con el Young Boys y LaLiga: "Podría competir"

El Barcelona recibe este martes al Young Boys suizo (21.00) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la segunda jornada de la Liga de Campeones con la intención de ganar para olvidar la derrota inicial en Mónaco.

El campeón suizo no llega en su mejor momento a la Ciudad Condal y solo ha ganado un partido de los ocho que ha disputado en el campeonato doméstico.

"Un hecho" que ha sorprendido al actual técnico del Basilea, Fabio Celestini.

"Han dominado la Liga en los últimos años. No han cambiado mucho, pero hay momentos en los que no lo sabes y la Champions te quita mucha energía. Cada partido es muy difícil porque piensas que en LaLiga lo harás mejor, pero no. Es un poco extraño para nosotros", argumentó, en Esports COPE.

Celestini vivió una situación parecida cuando firmó por el Basilea. "Llegué de una forma similar cuando el equipo estaba último", dijo.

El ex del Getafe reconoció que el Barça “no debería tener problemas” para sumar los tres puntos, pero avisa: "La teoría en el fútbol está muy bien, pero luego se nos complica un poco. Si ganan contra el Galatasaray lo normal es ganar en la Liga de Suiza, pero el equipo tiene dos caras. Tiene muchos argumentos con jugadores muy interesantes. Hay que jugar un partido serio", advirtió.

En este sentido, preguntado por el nivel del campeonato local y LaLiga española, aseguró que "el Young Boys podría competir". "Seguramente pelearía por la segunda parte de la clasificación".

Celestini, asimismo, espera un “partido difícil” para el Young Boys después de ver algunos partidos del Barça de Hansi Flick.

"Sigo mucho LaLiga, soy un apasionado. El Young Boys no se debería fijar en las dos derrotas del Barcelona porque delante había un equipo de niños. Jugar la Champions es otra cosa. Van a ir con todo", finalizó.