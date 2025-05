Andorra - Ibiza: Mudanza obligada para recibir a los de Jémez

La problemática por la que atraviesa el F. C. Andorra en relación a su terreno de juego y las perspectivas de cara al futuro escriben un nuevo capítulo en vísperas de la disputa del partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda División este domingo ante la U. D. Ibiza.

Desde el lunes 26 se disputan en Andorra los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, evento que cuenta como escenario con el Estadio Nacional, el recinto que ha venido utilizando el F. C. Andorra para disputar los partidos de liga esta temporada en la Primera Federación. La clasificación de los tricolores para el play-off de ascenso ha provocado el cambio de vida en la planificación a la hora de afrontar un encuentro que se ha tornado vital para los de Beto Company. No en vano está en juego una plaza para jugar la próxima temporada en Segunda División con todo lo que ello comporta.

De hecho el técnico ha decidido planificar la semana previa al encuentro utilizando un triple escenario para entrenar. La sesión del martes y la del sábado, víspera del partido, están programadas en las instalaciones de Encamp. El miércoles y el jueves se ha programado una mini concentración en Olot en las instalaciones de Royal Verd. El entrenamiento del viernes se realizará, si no hay cambios, en el estadio Comunal.

El Andorra ha intentado apurar hasta el último momento las opciones de jugar el domingo en el Nacional. La última inspección no ha dado el resultado apetecido y el club ya se ha puesto manos a la obra para llevarse la logística del partido a Encamp. El futuro del Estadi Nacional pasa además por el levantado del césped híbrido a partir del 2 de junio para sustituirlo por uno de césped artificial. La explotación del Estadi Nacional ha sido un caballo de batalla durante toda la temporada en las relaciones del club con las instituciones. En los momentos más tensos Piqué amenazó con llevarse al equipo fuera del Principado. Después las conversaciones se trasladaron a un tono de mayor empatía por parte de los interlocutores. Al final el F. C. Andorra no podrá disponer del Estadi Nacional y se jugará su futuro a medio plazo en un escenario que no ha pisado en toda la temporada.