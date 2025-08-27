Álex Moreno, velocidad y experiencia para el Girona

Álex Moreno ha sido presentado como nuevo jugador del Girona hasta el final de la temporada 2026/27. El lateral izquierdo catalán, llega a Montilivi libre del Aston Vila, para reforzar el lateral izquierdo tras la marcha de Miguel Gutiérrez al Nápoles. Moreno es un jugador experimentado, tiene 32 años, y antes de recalar en el club gerundense ha pasado por Betis, Mallorca y Rayo donde coincidió con el actual entrenador del Girona, Míchel Sánchez: "Vengo a aportar mi experiencia, salida de balón y velocidad. Tener la confianza del entrenador ha sido importante para mí", ha dicho.

Sobre la situación del equipo, colista con dos derrotas y ocho goles encajados, se ha mostrado confiado en revertir esa situación: "Los que estamos aquí tenemos que darlo todo y tirar esto adelante y los que no, dar un paso al lado, el equipo está en proceso de creación y remamos en la misma dirección los resultados llegarán", ha dicho.

Moreno debutó la pasada jornada en la que el Girona cayó con estrépito en Villarreal (5-0): "Fue un debut difícil, pero el Girona merece estar en Primera División, el objetivo debe ser ir partido a partido para estar lo más arriba posible, empezando por el encuentro de este sábado con el Sevilla".

Herrera pide salir

Según informa Nil Solà, el centrocampista Yanguel Herrera ha pedido al Girona que permita su marcha a la Real Sociedad, club que se ha interesado en su fichaje. La situación es particularmente compleja porque el jugador venezolano, actualmente lesionado, es un referente para Míchel y su salida sería un contratiempo para un equipo que ha perdido los dos primeros partidos de liga dejando una pobre impresión.