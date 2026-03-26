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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Los jugadores, a día de hoy, con el chip de la FIFA"

Manolo Oliveros comenta, en Esports COPE, los compromisos de los internacionales del Barça para guiar a sus países hacia el Mundial 2026.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 26 MARZO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

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