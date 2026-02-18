COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Descansar o trabajar"

Manolo Oliveros asegura que "no es lo mismo descansar con el trabajo hecho" que hacerlo "enfadado con tu juego", tras las dos derrotas seguidas del FC Barcelona en Copa y en Liga.

La imagen del día de Manolo Oliveros 04-02
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 18 FEB 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:50 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 17 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking